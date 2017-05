L’Iran si prepara a eleggere il nuovo presidente

Il 19 maggio in Iran si vota per eleggere il prossimo presidente della repubblica. Ecco le regole per presentarsi, i candidati e i programmi.

Chi può candidarsi?

Secondo l’articolo 115 della costituzione iraniana, alle elezioni presidenziali si possono candidare donne e uomini, maggiorenni, con la fedina penale pulita, devoti ai princìpi fondamentali della Repubblica islamica e alla religione di stato, lo sciismo. Nel 2013 si presentarono 650 aspiranti candidati, quest’anno nella fase iniziale erano 1.636, tra i 18 e i 92 anni; 137 erano donne. Formalmente le donne possono candidarsi, ma in Iran tutto è una questione d’interpretazione. Secondo la costituzione, infatti, un candidato deve essere rejal siasi, ovvero una personalità politica. Nella grammatica persiana non esiste il genere femminile o maschile, e per anni i conservatori – nella convinzione che una donna non sia intellettualmente capace di diventare presidente – hanno sfruttato l’ambiguità traducendo la parola con “uomo di stato”. Dal 2009 invece è stato deciso che il significato più corretto fosse “élite politica” aprendo quindi le porte anche alle donne. L’apparente democraticità del sistema elettorale si scontra con l’azione del consiglio dei guardiani della rivoluzione. Composto da sei esperti di legge islamica scelti dalla guida suprema, Ali Khamenei, e da sei giuristi eletti dal parlamento, è il consiglio a selezionare chi correrà alle presidenziali: dopo la scrematura operata dai giuristi, erano rimasti in lizza solo sei candidati, di cui due si sono ritirati alla vigilia del voto.

Chi sono i candidati?

Hassan Rohani è presidente dal 2013, quando ha vinto le elezioni grazie allo slogan “moderazione e prudenza” interrompendo gli otto anni di isolamento internazionale del paese durante l’amministrazione di Mahmud Ahmadinejad. Rohani ha ancora il sostegno di moderati e riformisti, malgrado una certa delusione per il miracolo economico promesso e non ancora arrivato. Rohani conquisterà i voti anche dell’ex candidato Eshaq Jahangiri, attuale vicepresidente ed ex governatore di Isfahan, anche lui del fronte riformista, che come previsto si è ritirato all’ultimo momento per favorire il presidente.

I temi durante i dibattiti televisivi e nei comizi

La radiotelevisione di stato Irib ha dato a ogni candidato 555 minuti in tre dibattiti televisivi e altri 555 minuti in radio. Ogni dibattito è tematico – società, economia, politica – e durante le trasmissioni in diretta i candidati devono presentare le loro posizioni su questioni come il calo dei matrimoni tra i giovani, l’inquinamento, il sistema di trasporti, eccetera. I comizi elettorali nelle strade e nelle piazze affrontano i temi più discussi dell’anno.

Nucleare . L’accordo firmato dall’Iran con gli Stati Uniti e i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania è considerato dai riformisti come il grande successo del primo mandato di Rohani. Per i conservatori invece si è trattato per della peggiore perdita di sovranità nazionale. Secondo gli analisti, a ostacolare Rohani ci sono tutte quelle frange di potere che vivono l’effettiva fine delle sanzioni come una minaccia al flusso di contanti generato dal mercato nero, ormai istituzionalizzato nell’economia del paese e gestito da diversi gruppi conservatori interni al governo.

