Arriva la #canzonedelgiorno: cinque mattine alla settimana un pezzo scelto a casaccio da uno che ne conosce tanti. La canzone di oggi, per esempio, è perché ieri ho rivisto dopo trent’anni Qualcosa di travolgente. È di Jonathan Demme, che è morto il 26 aprile, ed è un film sempre bellissimo. Anche Melanie Griffith, figlia di Tippi Hedren, era bellissima. Chi comprò in cd Rei momo, il disco-bomba latino di David Byrne, se la vide spuntare come bonus track. C’è anche Celia Cruz, queen of salsa.