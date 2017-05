Le delizie della vaselina

I Vaselines sono Eugene Kelly e Frances McKee e hanno avuto una carriera lunga e accidentata. Kurt Cobain era un loro grande fan. Disse: “Sono i miei autori preferiti in assoluto, in tutto il mondo”, e chiamò sua figlia Frances in onore di McKee. I Nirvana ripresero regolarmente tre delle loro canzoni e, raccontava Kelly, questo gli permise di pagare il mutuo per la casa. La #canzonedelgiorno è una delle tre: sul live Mtv Unplugged in New York uscì con il titolo Jesus doesn’t want me for a sunbeam, ma il titolo giusto dice wants anziché doesn’t want. È del 1988. Se vi capita che i Vaselines si esibiscano dalle vostre parti andateci: io li ho sentiti nel 2012, sono tanto bravi quanto divertenti.