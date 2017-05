Prima dei Led Zeppelin

Nico (1938-1988) era una cantante e modella tedesca. Diventò famosa con i Velvet Underground, ma aveva già intrapreso da qualche anno una carriera solista. La #canzonedelgiorno è il suo primo singolo, la cover di un pezzo di Gordon Lightfoot. Uscì nel maggio del 1965 per la Immediate, l’etichetta di Andrew Loog Oldham, che allora era il manager dei Rolling Stones, ed era prodotto dal chitarrista della band, Brian Jones. La presenza più sorprendente, però, è quella di un vero colosso del rock, Jimmy Page, che prima di diventare una star con i Led Zeppelin faceva il turnista e suonava un po’ dappertutto. È lui che dà vita a I’m not sayin’ con la sua chitarra a 12 corde. Il film promozionale della canzone è girato a Londra in quelli che allora erano i West India docks. Oggi al loro posto c’è il grande centro finanziario di Canary Wharf.

Purtroppo su Spotify manca, così ci metto l’originale di Gordon Lightfoot. Però Jimmy Page non c’è.