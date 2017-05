Viva il rumore!

Piccolo spazio pubblicità: nel numero di Internazionale in edicola oggi c’è un articolo sulla fondamentale, ineludibile presenza del rumore nella musica registrata. È appassionante e s’impara un mucchio di roba. Si parla tra l’altro di: Beach Boys, camere anecoiche, pianole, Lucy in the sky with diamonds, imbalsamazione, diritti d’autore, John Cage e ascoltatori attenti. Tutto con delle illustrazioni spettacolari di Francesca Ghermandi. Il pezzo è di Damon Krukowski, musicista di Boston sempre sulla breccia con il duo Damon & Naomi, che alla fine degli anni ottanta era finito su molti dei nostri giradischi (yes!) come batterista dei Galaxie 500. Impossibile non rendergli omaggio con la #canzonedelgiorno, che è nel primo album dei Galaxie 500 e s’intitola Tugboat, rimorchiatore.

Come spesso capita, a un grado di separazione ci sono i Velvet Underground: dopo essere stato il loro chitarrista negli anni d’oro della band, per guadagnare qualche soldo Sterling Morrison negli anni settanta lavorò come marinaio sui rimorchiatori.