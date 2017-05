Meglio essere un pesce

L’altra sera ho visto Paterson di Jim Jarmusch. A un certo punto il protagonista racconta che quand’era piccolo suo padre gli cantava una canzone che chiedeva “preferiresti essere un pesce?”, e la canzone è venuta in mente anche a me. Da bambino ascoltavo tantissimi dischi: qualcuno era mio e qualcuno era di mio padre. Uno dei suoi era Sinatra sings Days of wine and roses, Moon river and other Academy award winners, un lp del 1964 con Frankie che canta canzoni che avevano vinto l’Oscar galvanizzato dagli sfolgoranti arrangiamenti di Nelson Riddle. Quella di Paterson è Swinging on a star. La versione originale era in un film del 1944, La mia via. Non se lo ricorda più nessuno (almeno, io no) ma vinse sette Oscar, tra cui quello per la miglior canzone. Nel film la cantava Bing Crosby. Se vi va cercatevela: a me piace di più Sinatra. Se sapete le parole, questa #canzonedelgiorno è perfetta da cantare sotto la doccia. Spero che stamani i vicini fossero d’accordo.