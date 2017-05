Il tacchino fa male

Cold turkey, tacchino freddo, nel gergo degli eroinomani è un metodo per interrompere la dipendenza semplicemente smettendo improvvisamente di drogarsi. Ma “semplicemente” non è l’avverbio giusto: non è un caso se la #canzonedelgiorno è atroce. Uscì nel 1969 e contribuì a rendere John Lennon una bandiera in un periodo nel quale le tossicodipendenze più varie erano molto diffuse tra i giovani. Secondo lui però la canzone racconta di una sua brutta indigestione insieme Yoko Ono, colpa del tacchino avanzato da un pranzo di Natale. Fate voi. Alla chitarra c’è il suo amico Eric Clapton, anche lui esperto di tossicodipendenza. È la prima canzone pubblicata con solo Lennon come autore senza Paul McCartney e uscì come singolo. Quando vorrò farvi davvero del male sceglierò come #canzonedelgiorno il lato b.