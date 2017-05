Le mostre fotografiche del weekend

Tina Mazzini Zuccoli

Fondazione fotografia, Modena

Fino al 9 luglio 2017

In mostra le immagini tratte dall’archivio di Tina Zuccoli che, tra gli anni cinquanta e gli anni settanta, affiancò al suo lavoro di insegnante quello di esploratrice. Nata a Imola nel 1928, dopo vent’anni passati a insegnare, decise di andare vedere con i suoi occhi i luoghi di cui aveva parlato in alcune delle sue lezioni. Oltre che negli Stati Uniti, andò nel circolo polare artico, dove tornò 14 volte per studiare zone diverse. Dalle giornate passate con i balenieri norvegesi al censimento degli orsi bianchi, passando per le ricerche botaniche, i suoi viaggi al polo sono stati pubblicati in 13 libri.

Confini

Ancona, Polveriera Castelfidardo, parco del Cardeto

Fino al 4 giugno 2017

La prima edizione del festival ospita, tra gli altri, il lavoro di tre fotografi italiani che hanno esplorato il tema dei confini, tema che dà il titolo al festival stesso. Dario Mitidieri è presente con la mostra La sedia vuota, in cui ha ritratto una serie di famiglie siriane in un campo profughi nella valle della Bekaa, in Libano. La vita dei Goldburt è invece il progetto di Pietro Masturzo sulla storia di una famiglia convertita all’ebraismo che vive in una colonia israeliana in Cisgiordania. E poi, una selezione dei reportage di Valerio Bispuri che da anni racconta il disagio in Sudamerica.

Stefano Cerio

Galleria del Cembalo, Roma

Fino all’8 luglio 2017

Il fotografo italiano Stefano Cerio ha ritratto una serie di parchi giochi durante l’orario di chiusura. Da Luneur a Roma a Mirabilandia a Ravenna, fino al Luna park di Coney Island, New York. “A guidare il fotografo sembra un approccio legato al vuoto, all’assenza di presenza umana, al silenzio che invade i luoghi quando cala la sera”, spiega il curatore Gabriel Bauret nell’introduzione del libro Night games, pubblicato da Hatje Cantz. Con questo lavoro Cerio prosegue la ricerca avviata con Aqua park (2010), lavoro sui parchi acquatici italiani ritratti d’inverno; e Chinese fun (2015) sui parchi giochi in Cina.

Christopher Morris

Galleria Linke, Milano

Fino all’11 giugno 2017

Dal 2000 al 2009, Christopher Morris ha seguito la Casa Bianca per la rivista statunitense Time. I suoi due libri, My America del 2006 e Americans del 2012, hanno trasformato il modo di fotografare il mondo della politica e hanno influenzato generazioni di fotografi. La mostra a Milano presenta una selezione di foto scattate da Morris a Trump e ai suoi sostenitori durante la campagna elettorale alle presidenziali. E alcuni video in slow motion che Morris ha realizzato con una macchina fotografica in grado di riprendere a una velocità di 720 fotogrammi al secondo.

Up to now. Fabrica photography

Chiostri san Pietro, Reggio Emilia

Fino al 9 luglio 2017

Trentasette fotografi e oltre cento opere scattate da artisti che si sono formati o hanno collaborato con Fabrica, il centro di ricerca di Treviso fondato nel 1994. Una selezione di lavori, realizzati nell’arco di vent’anni: dai ritratti agli albini di Pieter Hugo al lavoro sulla bulimia di Laia Abril (A bad day), fino a Oil will never end sulle energie del nostro pianeta di Lorenzo Vitturi. Per mostrare una serie di approcci diversi alla documentazione fotografica: dai progetti editoriali a quelli più concettuali, alle campagne di comunicazione. La mostra fa parte del festival Fotografia europea di Reggio Emilia.

Per segnalare una mostra scrivere a: mostre@internazionale.it