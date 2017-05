Tre giorni per le fanzine fotografiche

Da qualche anno, sempre più fotografi scelgono la strada dell’autoproduzione per la realizzazione dei propri lavori. Da un lato la crisi dei mezzi d’informazione e dell’editoria, dall’altro la concorrenza a livello internazionale che è sempre più serrata, sono in molti a scegliere strade alternative per portare a termine un progetto, che si tratti di un libro, di un documentario o di altro.

Le fanzine fotografiche fanno parte di questo mondo, che siano autoprodotte oppure seguite da piccole etichette indipendenti. Sono agili da sfogliare, spesso di piccolo o medio formato e hanno di solito una tiratura limitata. Queste caratteristiche permettono a chi le realizza di intervenire in maniera originale e artigianale sui supporti: c’è chi sceglie la rilegatura a mano, chi interviene inserendo dei collage, chi mescola varie carte per la stampa.