A spasso per Milano con Sofia

Palazzo Marino, Orto botanico di Brera, la Triennale. Sono solo alcuni dei luoghi di Milano dove sabato 13 e domenica 14 maggio si svolgerà la terza edizione del festival per bambini A spasso con Sofia. Un’occasione per incontrare illustratori, giornalisti e artisti e partecipare ai laboratori organizzati in giro per la città dai Ludosofici per giocare attraverso la filosofia e la creatività. Quest’anno matematica, scrittura e altro per “pensare in modo autonomo, guardare con occhi diversi la realtà circostante e rapportarsi a nuove prospettive e punti di vista”. Pasquale Cavorsi