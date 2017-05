Un weekend illustrato

Se siete appassionati di illustrazioni fate un salto a Milano. Sabato 13 e domenica 14 maggio in via Bergognone 34 presso Base ci sarà l’anteprima di Illustri festival, il festival dell’illustrazione italiana che si svolgerà a Vicenza dal 27 maggio al 25 giugno.

Ospite d’0nore Noma Bar, illustratore israeliano che presenterà la sua nuova biografia Bittersweet. Ma insieme alla mostra-anteprima ci saranno anche le tredici tavole che vedete qui in basso, realizzate da altrettanti illustratori e promosse da Medici senza frontiere per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma delle popolazioni in fuga da guerre, persecuzioni e povertà.

Le tavole autografate saranno messe all’asta su eBay dal 12 maggio al 27 giugno. Il ricavato sarà devoluto a favore di Msf per sostenere la campagna Milioni di passi. Pasquale Cavorsi