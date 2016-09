Dietro le quinte della redazione

Anche nella decima edizione del festival, i giornalisti di Internazionale incontrano i lettori e il pubblico per raccontare il lavoro della redazione. In nove incontri, che si terranno presso il Circolo Arci Bolognesi, i redattori spiegheranno trucchi e tranelli del loro lavoro insieme ad alcuni ospiti.

Martina Recchiuti racconterà insieme a Zach Seward di Quartz come la tecnologia sta cambiando il modo in cui leggiamo le notizie. Alberto Notarbartolo, insieme a Gabriella Giandelli, cosa vuol dire illustrare un articolo.

Annalisa Camilli e Stefano Liberti spiegheranno come parlare e scrivere di migranti, Chiara Nielsen e Catherine Cornet come parlare di religioni senza alimentare stereotipi.

Stefania Mascetti e Igiaba Scego porteranno allo scoperto il razzismo nascosto nelle pagine dei giornali. Giuseppe Rizzo e Christian Raimo parleranno del ritorno del reportage narrativo.

Piero Zardo e Daniele Cassandro discuteranno di come si racconta un libro. Copy editor e traduttrici si confronteranno nell’incontro di Giovanna Chioini e Giulia Zoli con Bruna Tortorella e Sara Bani. Infine, Giovanni De Mauro e Pierfrancesco Romano spiegheranno come si crea e come si distrugge lo stile di un giornale.

Per cominciare le giornate, la redazione organizzerà una rassegna stampa alle 10 al chiostro di San Paolo. A seguire, l’editoriale di Bernard Guetta.