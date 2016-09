Internazionale a Ferrara con i genitori di Giulio Regeni

Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo del settimanale Internazionale, si apre venerdì 30 settembre con la presenza eccezionale di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel gennaio del 2016.

Deffendi e Regeni saranno al festival per assegnare al giornalista e attivista egiziano Hossam Baghat, il premio per il giornalismo d’inchiesta dedicato ad Anna Politkovskaja. Il premio, giunto alla sua ottava edizione, nasce dalla collaborazione tra il settimanale Internazionale e il Comune di Ferrara con Arci nazionale, e sostiene l’impegno e il coraggio di giovani reporter che nel mondo si sono distinti per le loro inchieste.

La premiazione avverrà il 30 settembre alle 10.30 al Cinema Apollo. A seguire Paola Deffendi e Claudio Regeni interverranno all’incontro Tutta la verità. Repressione, sparizioni forzate e torture. L’Egitto a 5 anni dalla Primavera Araba. Insieme a loro la giornalista egizianaLina Attallah e Luigi Manconi.

Al termine dell’incontro non è previsto question time. I giornalisti e le troupe che vogliono seguire l’evento devono accreditarsi entro e non oltre il 29 settembre, ore 13, scrivendo a luciana.cimino@gmail.com.