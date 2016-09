Disegnare un festival: anche quest’anno la redazione di Internazionale mi ha chiesto di andare in giro per Ferrara con il mio quaderno, e raccontare gli incontri, le persone e la città attraverso il disegno. Non sentitevi spiati, mi raccomando, al massimo sarete solo ritratti! Dal 30 settembre al 2 ottobre potrete seguire il flusso dei disegni qui.