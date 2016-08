In Venezuela la crisi spinge le donne a non fare figli

Il Venezuela sta vivendo la peggiore crisi economica e sociale della sua storia, tanto che il 13 maggio il presidente Nicolás Maduro ha dichiarato lo stato d’emergenza. Il 76 per cento della popolazione vive sotto la soglia della povertà, nel paese scarseggiano acqua, medicine ed energia elettrica e molti venezuelani sono costretti a fare lunghe code per comprare il cibo.

Nei negozi, le pillole anticoncezionali e altri contraccettivi comuni sono diventati introvabili e, per questo motivo, un numero sempre più alto di donne decide di ricorrere alla sterilizzazione. “Avere un figlio adesso significherebbe farlo soffrire”, dice Milagros Martinez, che ha 28 anni e due figli. Il nuovo programma sanitario locale prevede alcuni giorni in cui si può usufruire della sterilizzazione gratuitamente. Le richieste sono moltissime: solo nello stato di Miranda più di 500 donne sono in attesa dell’operazione. Anche se il Venezuela è un paese molto cattolico e l’arcivescovo di Mérida, Baltazar Porras, ha definito la sterilizzazione una “barbarie”, sono sempre di più le donne che rinunciano ad avere figli.

Le fotografie sono state scattate da Carlos Garcia Rawlins nel luglio del 2016.