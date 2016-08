Un vigile del fuoco aiuta una donna a lasciare la sua casa, vicina a un incendio sull’highway 138, nella contea di San Bernardino, in California. Nella contea le fiamme hanno distrutto 9mila acri di terreno e costretto circa 82mila persone ad abbandonare le loro abitazioni. (Will Lester, The Inland Valley Daily Bulletin/Ap/Ansa)