Racconti dal delta dell’Indo

Il delta del fiume Indo, in Pakistan, è una delle regioni più aride del mondo e, a causa della sua morfologia e della posizione geografica, è molto vulnerabile ai cambiamenti climatici.

La fotografa svedese di origine eritrea Malin Fezehai ha attraversato tutta la regione di Thatta, nel sudest del Pakistan, per documentare gli effetti dei disastri climatici sulla vita degli abitanti. L’accesso all’acqua potabile e ai servizi di igiene personale dovrebbero essere un diritto fondamentale per ogni individuo; in queste zone, invece, molti bambini non possono andare a scuola proprio per la mancanza di acqua. Nel suo progetto, che comprende 31 immagini, Fezehai ha fotografato anche Shaneela, che ha undici anni e continua a frequentare la scuola nonostante le difficoltà.

Secondo le Nazioni Unite nel mondo più di 650 milioni di persone vivono senza acqua potabile e due miliardi non possono usufruire di adeguati servizi igienici e sanitari. Questo ostacola l’istruzione dei bambini, il loro sviluppo e la crescita economica in generale.

La mostra Noori tales: stories from Indus delta sarà esposta al Kungsträdgården di Stoccolma fino al 4 settembre 2016. L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione di WaterAid e della fondazione H&M.