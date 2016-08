I ritratti in mostra a Vichy 

Anche quest’anno, per tutta la stagione estiva, la città di Vichy ospita Portrait(s), il festival di fotografia interamente dedicato al ritratto. Giunta alla sua quarta edizione, la rassegna presenta in diversi luoghi della città francese le opere di dieci fotografi. Sono esposti ritratti di ogni tipo, dal genere documentaristico a quello più intimo, di artisti come Jean Depara, Hellen van Meene e Jean-Christian Bourcart.

Anche Nicola Lo Calzo esporrà le sue opere al festival. Il fotografo italiano, da sempre interessato alle memorie postcoloniali che durano e si tramandano in ogni paese, ha già visitato l’Africa, gli Stati Uniti e i Caraibi alla ricerca delle antiche tradizioni delle minoranze etniche. A Vichy presenterà il suo ultimo progetto, Regla, una serie di ritratti alle comunità africane che vivono a Cuba e che sono discendenti dagli schiavi.

La francese Maï Lucas, fotografa di moda, a Vichy presenterà We american flavor, un progetto di street culture. Attraverso acconciature e modi di vestire eccentrici, le persone ritratte da Lucas, soprattutto afroamericani e latinos, vogliono rivendicare l’appartenenza alle loro comunità d’origine.

Il festival Portrait(s) si svolgerà a Vichy fino al 4 settembre 2016.