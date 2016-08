Pose da dandy

Dandy lion: (re)articulating black masculine identity è una mostra itinerante, ospitata fino al 18 settembre al Museum of the African diaspora di San Francisco, che vuole raccontare l’identità dei neri, sfidando gli stereotipi legati alla loro mascolinità.

I ritratti, realizzati da venti fotografi, esplorano il fenomeno contemporaneo del dandismo, diffuso tra le comunità nere di tutto il mondo, e sono stati scattati negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Francia e in Congo.

“Il dandismo dei neri mescola elementi della moda maschile europea con l’estetica africana. È un modo di vestire e di muoversi, ma anche di leggere con pungente ironia il proprio passato e il presente. È una maniera con cui esprimono non solo la propria identità, ma con cui combattono i luoghi comuni che spesso li ritraggono come persone violente e pericolose”, ha spiega il curatore Shantrelle P. Lewis.