Lo zoo di Khan Younis nella Striscia di Gaza è stato chiuso. I 15 animali che erano ospitati nello zoo sono stati trasferiti in Giordania e in altri stati del mondo da Four Paws, un’associazione di animalisti, preoccupata delle condizioni di vita in quello che è considerato “lo zoo peggiore del mondo”.

A causa della guerra, dei pochi visitatori e dell’embargo di Israele sulle merci era diventato sempre più difficile garantire l’apertura del giardino zoologico e salvaguardare la salute dei suoi ospiti. Infatti in poco tempo gli animali sono stati decimati dalle malattie: sono passati da 44 a 15. Una tigre, diverse scimmie, un emù, un’istrice e diversi altri animali sono stati trasferiti in Giordania, Sudafrica e altri stati del mondo.