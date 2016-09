I contadini indiani che sconfiggono la siccità

In India un gruppo di agricoltori sembra aver trovato una soluzione per combattere la grave siccità che ha colpito il paese. I coltivatori di Dewas, nello stato del Madhya Pradesh, hanno messo a punto un sistema per raccogliere l’acqua portata dalle piogge monsoniche che si basa su più di quattromila bacini di irrigazione.

Con questo sistema le fattorie di Dewas sono riuscite a fare tre raccolti in un anno invece di due. Ora il governo indiano vuole replicare il modello in tutto il paese.

Nel 2016, in seguito a due anni di siccità, circa 330 milioni di indiani (circa un quarto della popolazione) hanno sofferto per la mancanza di acqua. Diversi agricoltori ridotti in povertà si sono suicidati e le autorità del Madhya Pradesh hanno schierato guardie armate intorno alle riserve d’acqua.

In India più di 600 milioni di persone vivono di agricoltura e quasi due terzi delle terre non sono dotate di sistemi di irrigazione e dipendono totalmente dalle piogge.