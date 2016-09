Cartoline dalla Grecia 

Da maggio a giugno del 2016, sette artisti italiani hanno partecipato a una missione fotografica, organizzata dalla Fondazione fotografia di Modena, per raccontare la Grecia contemporanea: dalla crisi economica a quella dei migranti agli effetti sul turismo. Ne è nata mostra Lying in between. Hellas 2016.

Antonio Biasiucci ha lavorato sull’isola di Chio ritraendo in bianco e nero i volti, le mani e i piedi dei migranti in maniera ripetitiva, concentrandosi su piccoli gesti quotidiani, fino a farli apparire quasi dei rituali spirituali.

The young men say hello di Filippo Luini è un lavoro nato dall’incontro, sull’isola greca di Lero, con un gruppo di giovani migranti afgani, ospiti del centro di accoglienza Pipka. Luini ha ricostruito il loro itinerario dal paese di origine alla Grecia, con l’aiuto dei pochi oggetti in loro possesso. Le immagini, a metà strada tra il tableau vivant e la documentazione della performance, raccontano alcuni dei momenti più significativi del loro viaggio.

No news, bad news sono le cartoline da Lesbo in cui Francesco Radino ha raccontato le buone e le cattive notizie da una delle isole in cui “è nata la cultura occidentale, la filosofia e straordinarie forme di architettura e d’arte”.

Le immagini di Antonio Biasiucci, Antonio Fortugno, Angelo Iannone, Filippo Luini, Francesco Mammarella, Simone Mizzotti e Francesco Radino saranno esposte dal 15 settembre all’8 gennaio 2017 al Foro Boario di Modena.