Barack Obama incontra Aung San Suu Kyi, consigliere di stato della Birmania, nell’ufficio ovale della Casa Bianca, a Washington. Il presidente statunitense ha riconosciuto che in Birmania è in corso una trasformazione politica e sociale, e si è impegnato a lavorare per rimuovere le sanzioni imposte al paese negli anni della dittatura militare. (Carlos Barria, Reuters/Contrasto)