Un nuovo festival di fotografia a Monopoli

La città di Monopoli, in provincia di Bari, ospita la prima edizione di PhEST - Festa internazionale della fotografia, curata da Arianna Rinaldo e organizzata dall’associazione On the move, già dietro al festival toscano Cortona on the move.

L’idea nasce dalla necessità di instaurare un nuovo dialogo e creare un nuovo immaginario tra le identità che prendono forma intorno al Mediterraneo. La fotografia contemporanea è il mezzo ideale per rappresentare queste dinamiche, grazie all’attenzione sempre maggiore del pubblico per i nuovi autori e anche per la sua continua capacità di mettersi in discussione e ridefinirsi.

Con la direzione artistica del fotografo Giovanni Troilo, PhESTsceglie di concentrarsi su nove autori: Alex Majoli, Driant Zeneli, Marieke van der Velden, Enri Canaj, Mattia Insolera, Michal Korta, Myriam Meloni, Anastasia Taylor-Lind e Piero Martinello. I loro lavori riflettono, con scelte d’autore ben precise, le crisi che attraversano il Mediterraneo, affrontando la realtà dei migranti oppure provando a capire cos’è rimasto oggi delle identità di singoli paesi o aree geografiche.

Dopo le giornate inaugurali, che si sono tenute dal 15 al 18 settembre, il festival continuerà fino al 30 ottobre 2016.