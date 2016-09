Api contro elefanti

Dopo aver cercato di fermare gli elefanti selvatici costruendo recinti elettrificati, lanciando petardi e cambiando le coltivazioni, alcuni agricoltori tailandesi hanno deciso di provare con dei piccoli alleati: le api.

In Thailandia, secondo il Thai elephant conservation center, ci sono circa tremila elefanti selvatici. E visto che gli agricoltori tagliano le foreste per fare spazio alle loro coltivazioni, i pachidermi sono costretti ad avventurarsi fuori dal loro habitat in cerca di cibo. Il problema è particolarmente grave nella provincia orientale di Chanthaburi, dove le comunità agricole che coltivano riso, manioca, ananas e gomma sono circondate da una fitta boscaglia.

I funzionari governativi hanno suggerito agli agricoltori di smettere di coltivare ananas, che gli elefanti amano, e di passare alle zucche. Ma non è servito: gli animali le hanno calpestate, sradicate e alla fine mangiate.

Nel villaggio di Pana sono arrivati dei tecnici del dipartimento tailandese dei parchi nazionali, che hanno insegnato come fare. La tecnica è semplice: di solito gli alveari sono collocati a terra, mentre in questo caso sono sollevati su dei bastoni, in modo da essere al livello degli occhi degli elefanti. Gli alveari sono poi collegati con una corda, così da creare un recinto. Quando gli elefanti cercano di entrare, spingono la corda e scuotono gli alveari, facendo uscire le api che circondano i pachidermi: un’esperienza che gli elefanti, la cui paura delle punture è documentata, non dimenticano. La tecnica è nata da una ricerca dell’università di Oxford ed è già usata da alcuni anni con successo in Africa.

L’aspetto negativo del progetto è che non è realizzabile per le aziende agricole più grandi, visto che ogni alveare, che ospita circa diecimila api, costa quattromila baht (poco più di cento euro) e l’impresa risulterebbe quindi troppo costosa.

Le foto di Gemunu Amarasinghe sono state scattate nel villaggio di Pana ad agosto del 2016.