La grande estate di Olimpia Zagnoli

Olimpia Zagnoli è un’illustratrice italiana che negli ultimi anni si è affermata anche al livello internazionale con il suo stile versatile e ricco di riferimenti alla storia dell’arte e alla cultura pop.

Nel 2016 Zagnoli ha trascorso un periodo di residenza artistica e workshop negli spazi del centro culturale Mutty a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Dall’esperienza è nato il progetto La grande estate. Impressions of a tuscan summer, che è diventato una mostra e un libro.

Nei lavori realizzati finora, Zagnoli si è sempre misurata con tematiche d’attualità e costume, mettendo al centro la rappresentazione della figura umana, in particolare femminile. Per La grande estate si è invece lasciata ispirare dalle forme morbide della campagna toscana, dalla luce abbagliante e il canto delle cicale. Ma nell’esplorazione di un tema nuovo per lei come il paesaggio, Zagnoli conserva il suo stile fatto di pochi segni incisivi e distintivi.

Olimpia Zagnoli è nata Reggio Emilia nel 1984, ma è cresciuta a Milano. Collabora regolarmente con Internazionale, per cui ha realizzato il calendario 2014. Tra i suoi committenti ci sono riviste come The New Yorker, The Guardian, Le Monde e The New York Times. Ha lavorato anche per campagne pubblicitarie e di recente ha cominciato a collaborare con case di moda come Fendi, Hermès e Ballantyne.

La grande estate sarà in mostra nella sede principale di Mutty a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dal 23 settembre al 15 ottobre 2016. Il libro del progetto è pubblicato da Mutty/Lazy Dog Press.