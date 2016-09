Shimon Peres, 1923-2016

L’ex presidente israeliano Shimon Peres è morto il 28 settembre, alle due di notte, in un ospedale vicino a Tel Aviv. L’ex presidente, che aveva 93 anni, era ricoverato dal 13 settembre in seguito a un ictus. Nella sua carriera, Peres è stato diciotto volte al governo, come ministro o primo ministro, e dal 2007 al 2014 è stato presidente dello stato d’Israele. Ecco alcune date fondamentali della sua vita.