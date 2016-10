Al sicuro in Europa

Dal dicembre del 2014 Muhammed Muheisen, capo dell’ufficio fotografico dell’Associated press per il Medio Oriente, segue il viaggio dei Qasu, una famiglia irachena fuggita da Sinjar.

Samir Qasu, un commerciante di 46 anni, sua moglie Bessi, 43 anni, e i quattro figli, Samir, Delphine (19), Dilshad (18), Dunia (14) e Dildare (11), appartengono alla minoranza yazidi e sono arrivati sull’isola greca di Lesbo il 3 dicembre 2014. Avevano lasciato l’Iraq nell’agosto dello stesso anno quando si era sparsa la notizia che le milizie del gruppo Stato islamico stavano avanzando su Sinjar.

Dopo un anno in un campo profughi avevano deciso di intraprendere il viaggio verso l’Europa. Dopo Lesbo, la famiglia ha risalito ­i Balcani, l’Ungheria e l’Austria, fino ad arrivare in Germania. Muheisen è sempre rimasto in contatto con loro, li ha seguiti ed è riuscito a fotografare il loro arrivo in territorio tedesco.

“Fino a poco tempo fa eravamo tra la vita e la morte, ora siamo una famiglia con una casa in un paese sicuro e grande”, dice Samir. I Qasu vivono nella cittadina di Elzach, nella Foresta nera, dove, dopo aver ottenuto lo status di rifugiati, hanno avviato un percorso d’integrazione fatto di scuola, sport e lavoro.