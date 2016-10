L’America Latina nel cuore

La scuola di giornalismo della Columbia University ha assegnato il 18 ottobre il prestigioso premio Maria Moors Cabot a quattro fotografi per i loro lavori in America Latina e nei Caraibi.

Uno di loro è Rodrigo Abd dell’Associated Press. Argentino, 39 anni, Abd racconta di aver cominciato documentando la vita dei componenti delle gang in Guatemala proprio mentre il mondo era concentrato sull’invasione statunitense dell’Iraq. E poi di essersi dedicato all’Honduras dopo la cacciata del suo presidente, nel 2009, quando il mondo si preoccupava per la crisi economica globale. “Qui è il punto: ci preoccupiamo, amiamo questo continente, l’America Latina, e vogliamo scendere in profondità nelle storie dei nostri paesi d’origine”, ha detto Abd.

Abd, che ha lavorato anche ad Haiti, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasile e in altre parti del mondo, era nella squadra dell’Ap che ha vinto il Pulitzer nel 2013 per la copertura fotografica della guerra civile in Siria.

Il premio Maria Moors Cabot è stato istituito nel 1938 per sostenere il giornalismo in America Latina e nei Caraibi. Gli altri vincitori sono Rosental C. Alves del Knight Center for Journalism in the Americas; la regista colombiana Margarita Martínez; Oscar Martínez del giornale digitale El Faro, del Salvador; Marina Walker Guevara, che ha lavorato con il team del International Consortium of Investigative Journalists che si è occupato dei Panama Papers. Tutti riceveranno una medaglia e cinquemila dollari.