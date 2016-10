Le più belle foto di animali dell’anno

Lo statunitense Tim Laman ha vinto il concorso Wildlife photographer of the year con l’immagine di un orango scattata a trenta metri di altezza. “Tecnicamente è una foto difficile da scattare, ma ha anche molto da dire”, ha commentato il capo della giuria Lewis Blackwell.

L’orango è arrampicato sulla radice di un fico strangolatore nel parco nazionale Gunung Palung, nel Borneo indonesiano. Il parco è una zona in cui gli oranghi sono ancora presenti nonostante siano una specie in via d’estinzione a causa del bracconaggio. “Per tre giorni sono sceso e salito dall’albero per posizionare varie macchine fotografiche che azionavo a distanza perché volevo ritrarre non solo l’orango, ma anche la foresta in cui vive sullo sfondo”, ha spiegato il fotografo.

Questa 52ª edizione ha premiato numerose immagini che hanno raccontato il mondo animale minacciato dall’azione dell’uomo. Come quella di Paul Hilton che mostra quattromila pangolini congelati destinati al commercio illegale. La foto è stata scattata dopo un grosso sequestro nel corso di un’operazione condotta dalla polizia indonesiana e dalla World conservation society, in cui i pangolini erano destinati ad arrivare in Cina o in Vietnam.

Tutte le immagini vincitrici sono in mostra al museo di storia naturale di Londra fino al 10 settembre 2017.