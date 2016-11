L’oro verde della California

L’8 novembre negli Stati Uniti non si terranno solo le elezioni presidenziali. In cinque stati (California, Massachusetts, Maine, Arizona e Nevada) gli elettori si esprimeranno tramite referendum sulla proposta 64 per la legalizzazione della cannabis consumata per uso ricreativo da adulti, quindi dall’età di 21 anni.

In quattro stati – Alaska, Colorado, Washington e Oregon – la proposta è già stata approvata e quindi la coltivazione, la vendita e il consumo sono legali a tutti gli effetti. In altri, come in California, Arizona, Wisconsin e New Jersey, ne è consentito il consumo solo per ragioni mediche.

In California il voto è particolarmente atteso, dato che nel nord dello stato si trova il cosiddetto triangolo di smeraldo, la regione che produce la maggiore quantità di marijuana in tutti gli Stati Uniti. La zona rurale, che si trova tra le contee di Humboldt, Mendocino e Trinity, ha continuato a espandersi per decenni ed è oggi la mecca dei produttori di cannabis. Qui molte famiglie possiedono coltivazioni e uno stile di vita in cui la marijuana viene fumata quotidianamente con la stessa naturalezza con cui vengono fumate le sigarette, e si discute delle varie tipologie di pianta come si parla di quelle di diverse birre o vini. Nella regione, soprattutto a Eureka, la città principale, arrivano giovani da tutto il mondo che si appostano nelle piazze principali e sperano che qualche coltivatore li prenda al lavoro.

Si prevede che la legalizzazione della cannabis porterà a un aumento degli investitori sui territori della regione, un incremento di guadagni e quindi a un’economia fino a 50 volte più prospera. I coltivatori tradizionali temono però che l’approvazione della proposta danneggerebbe le loro piccole aziende a causa di una maggiorazione nei costi di produzione e dell’interesse delle grandi cooperative.

Secondo i sondaggi, al referendum dell’8 novembre il sì, e quindi l’approvazione della proposta 64, è in vantaggio con il 60 per cento delle preferenze.

Le immagini sono state scattate dal fotografo dell’Associated Press Rich Pedroncelli ad ottobre del 2016.