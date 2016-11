Obiettivo presidente

L’8 novembre milioni di statunitensi voteranno per il prossimo presidente degli Stati Uniti, per i loro rappresentanti alla camera, un terzo del senato e alcuni governatori e per una serie di referendum, che riguardano temi come la legalizzazione della marijuana, la pena di morte e il salario minimo. Secondo i sondaggi è in leggero vantaggio la candidata democratica Hillary Clinton sull’avversario repubblicano Donald Trump, ma l’esito del voto è comunque incerto.

Dai servizi fotografici ufficiali alle pubblicità, dai selfie ai dibattiti televisivi, le immagini hanno da sempre un ruolo essenziale nei mesi che precedono le presidenziali. Il modo in cui i candidati si fanno ritrarre influenza l’idea che se ne fanno gli elettori e il resto del mondo.

Una mostra nel New Jersey dal titolo Winning the White House: from press prints to selfies esplora l’impatto che la fotografia ha avuto nel corso degli anni e com’è cambiato il modo in cui le immagini arrivano al grande pubblico.

Alle immagini istituzionali si affiancano gli scatti rubati di grandi autori tra cui Cornell Capa, Mark Bussel e Mark Peterson. Ci sono per esempio Larry King, Bill Clinton e Al Gore mentre vengono truccati prima di un dibattito televisivo nel 1992. George W. Bush che visita un diner nell’Iowa. E poi foto di John F. Kennedy e Richard Nixon, fino ad arrivare a oggi con i selfie di Donald Trump e Hilary Clinton.

La mostra sarà ospitata al Mana contemporary space a Jersey City fino al 27 gennaio 2017.