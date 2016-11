La notte degli Stati Uniti

Il candidato repubblicano Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ha ottenuto 279 grandi elettori sui 270 necessari, mentre la sua rivale democratica Hillary Clinton si è fermata a 218. Trump ha vinto in stati tradizionalmente democratici come Pennsylvania e Wisconsin, e ha conquistato quelli che erano in bilico come la Florida, l’Ohio e il North Carolina. Non sono ancora arrivati i risultati definitivi del Michigan, del New Hampshire, del Minnesota e dell’Arizona.

Trump ha già ringraziato i suoi elettori, parlando in un hotel di New York, poco prima delle tre di notte, ora locale. Hillary Clinton ha telefonato al rivale repubblicano per riconoscere la sconfitta, ma non ha ancora commentato i risultati.

Secondo le prime analisi, nella sua disfatta sono stati determinanti i voti degli afroamericani e dei giovani, che invece erano stati rilevanti nella vittoria di Barack Obama nel 2008 e nel 2012.

Con l’elezione di Trump i repubblicani tornano alla Casa Bianca dopo otto anni di governo democratico e riconfermano il controllo della camera e del senato.