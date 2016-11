Iracheni in fila per ricevere il cibo in una campo profughi a Hassan Sham. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni sarebbero 42mila le persone scappate da Mosul dove sono in corso i combattimenti tra l’esercito iracheno e i jihadisti del gruppo Stato islamico. (Felipe Dana, Ap/Ansa)