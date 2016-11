Il centro che salva gli scimpanzé in Guinea

Gli scimpanzé sono una specie in grave pericolo di estinzione. Secondo il Great apes survival partnership, che si occupa di proteggere varie specie di scimmie e i loro habitat, per ogni scimpanzé salvato, dieci esemplari della sua famiglia potrebbero morire in cattività.

Lo Chimpanzee conservation center (Ccc), nel parco nazionale dell’Alto Niger, in Guinea, è un centro di riabilitazione per gli scimpanzé strappati ai bracconieri, che spesso soffrono di problemi respiratori e disordini psicologici, causati dagli abusi subìti e dalla malnutrizione.

Il periodo di riabilitazione nel Ccc può durare fino a dieci anni, al termine dei quali gli scimpanzé vengono lasciato liberi.

Nel 2015 il fotografo di Getty Images Dan Kitwood ha documentato il lavoro degli operatori del centro della Guinea, che in quel periodo accoglieva cinquanta esemplari.