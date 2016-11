La voce delle donne

Almeno centomila persone hanno partecipato il 26 novembre, a Roma, alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione era stata indetta dalla piattaforma Non una di meno, a cui hanno aderito diverse associazioni come Di.Re, Udi, Io decido e i centri antiviolenza.

Secondo gli organizzatori, alla manifestazione hanno invece partecipato 200mila persone, che hanno sfilato da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, a Roma. In un comunicato le organizzatrici hanno denunciato di essere state ignorate dai mezzi d’informazione e in particolare dalle tv, che non hanno riportato la notizia nei telegiornali della sera.