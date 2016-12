Fotografi in tempi di crisi

L’agenzia fotografica Magnum celebra il 70° anniversario partecipando con venti dei suoi autori a una mostra organizzata per la campagna I welcome di Amnesty international che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica britannica sulla crisi dei profughi.

La mostra, che si svolge nel Southbank di Londra dal 7 al 18 dicembre, racconta il dramma delle persone costrette a fuggire dal proprio paese a causa di conflitti e crisi umanitarie, a partire dalla seconda guerra mondiale fino ai siriani che oggi cercano di raggiungere l’Europa.

La Magnum è nata nel 1947 e la vocazione per il fotogiornalismo è stata sempre il suo marchio distintivo in tutti questi anni. Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson e George Rodger l’hanno fondata dopo avere vissuto la seconda guerra mondiale come fotoreporter in prima linea. Provati da ciò che avevano visto, decisero di unirsi per raccontare con curiosità e speranza l’umanità sopravvissuta a un’esperienza di tale portata.

“Dopo l’orrore della seconda guerra mondiale, la comunità internazionale si è impegnata a proteggere i profughi ma l’atteggiamento che dimostra nei confronti della crisi attuale è ridicolo”, afferma Tom Davies di Amnesty international, e aggiunge: “Chiediamo un impegno reale da parte del Regno Unito. Mentre il nostro governo rifiuta di condividere questa responsabilità con altri paesi europei, sempre più persone finiscono nelle mani dei trafficanti e rischiano la loro vita per venire da noi”.