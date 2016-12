Un luogo sicuro per la comunità lgbt a São Paulo

Il Brasile è uno degli stati con il più alto tasso di crimini d’odio nei confronti della comunità lgbt, anche se il paese ha una buona reputazione per quanto riguarda l’uguaglianza di genere. Infatti, nel 2013 sono stati legalizzati i matrimoni tra persone dello stesso sesso e a Rio de Janeiro ogni anno si tiene il più grande gay pride al mondo. Eppure secondo molti gruppi per i diritti umani, tra cui Amnesty nternational, l’omofobia è un fenomeno largamente diffuso e radicato: nel 2014 sono state uccise 326 persone appartenenti alla comunità lgbt.

In un palazzo abbandonato di São Paulo, alle già 300 persone che lo occupano si sono aggiunte decine di lesbiche, gay e transessuali che qui trovano protezione dalle discriminazioni e dall’odio a cui sono soggetti. L’occupazione è stata organizzata dal Front in the fight for housing, un’associazione che si batte per i diritti delle oltre 400mila persone che hanno problemi di abitazione e vivono in case inadeguate.

“Noi vogliamo solo vivere le nostre vite, senza dover aver paura di chi ci circonda”, spiega Rodrigo, che ha trovato nel palazzo il luogo sicuro che cercava. Piazza Arouche, nel centro di São Paulo è un altro punto di raccolta per la comunità lgbt. Qui in molti si incontrano per fare amicizia, discutere dei diritti dei gay e condividere le loro esperienze.

Le foto sono state scattate da Nacho Doce, tra il 3 e il 26 novembre 2016.