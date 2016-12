Parigi vista dai grandi fotografi

Tra la fine del diciannovesimo e la metà del ventesimo secolo, molti artisti, tra cui anche alcuni fotografi, sentirono la necessità di documentare le trasformazioni che stavano ridefinendo la vita delle grandi città.

Riconosciuta come la capitale della modernità, Parigi è stata al centro delle opere di molti di loro. I fotografi ne documentato le trasformazioni sociali e culturali, dovute anche all’industrializzazione, l’urbanizzazione e la stratificazione delle classi sociali.

Una mostra a Filadelfia presenta una serie di lavori in cui le immagini raccontano lo spirito della città in quegli anni. Dal maestro del momento decisivo Henri Cartier-Bresson ai ritratti realizzati da Man Ray, al pioniere della fotografia documentaria Eugène Atget.

Live and life will give you pictures: masterworks of French photography, 1890–1950

sarà esposta alla Barnes foundation di Filadelfia fino al 9 gennaio 2017.