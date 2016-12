Cure per tutti

Negli Stati Uniti l’assistenza sanitaria continua a essere una questione difficile. Ventinove milioni di americani, più o meno uno ogni dieci, non possono permettersi un’assicurazione sanitaria. L’Obamacare, la riforma promossa dall’amministrazione di Barack Obama, garantisce una serie di sussidi e di sgravi fiscali agli strati più poveri della popolazione in modo da poter acquistare una assicurazione. Tom Price, il nuovo ministro della salute nominato da Donald Trump, è un forte oppositore dell’Obamacare e, come già annunciato da Trump, si impegnerà per abrogarla e sostituirla. Così verranno ridotti i sussidi per comprare una polizza sanitaria e un numero sempre più alto di cittadini statunitensi si troverà di nuovo in enorme difficoltà.

La Remote area medical (Ram) offre cure dentistiche, oculistiche e mediche gratis tramite cliniche mobili, in aree del paese e del mondo isolate e impoverite. Alla Ram di Milton, in Florida, più di mille persone si sono presentate all’iniziativa che per due giorni offriva consulenza medica agli abitanti della zona in difficoltà economiche. Alcuni di loro si sono messi in fila alle prime ore dell’alba, dopo aver addirittura passato la notte in macchina per non rischiare di perdere questa occasione.

Le foto sono state scattate da Spencer Platt, il 3 e 4 dicembre 2016.