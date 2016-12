Il 19 dicembre è morto in Svizzera il vignettista Philippe Becquelin, in arte Mix & Remix. Aveva 58 anni. Dal 1987 al 2012 ha lavorato per il settimanale svizzero L’Hebdo, poi era diventato collaboratore fisso di Matin Dimanche. Le sue vignette sono uscite anche su Courrier International e Internazionale le ha pubblicate regolarmente per tredici anni.