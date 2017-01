La città di ghiaccio

Si terrà dal 5 gennaio al 25 febbraio la nuova edizione del festival del ghiaccio e della neve di Harbin, in Cina. La manifestazione si svolge ogni anno nella provincia di Heilongjiang, nel nordest del paese, dove d’inverno le temperature raggiungono i 25 gradi sottozero.

Il festival di Harbin è famoso per le sue sculture, realizzate partendo dai blocchi di ghiaccio estratti dalla superficie ghiacciata del fiume Songhua. Alcune statue ricordano figure storiche e luoghi e monumenti come la torre di Pisa, altre animali o personaggi dei cartoni animati. Di solito gli artisti cominciano a scolpire le loro creazioni verso la metà di dicembre, creando anche statue alte come un edificio a tre piani.

L’anno scorso al festival ci sono stati più di un milione di visitatori. Oltre alle opere in mostra, il festival di Harbin offre ai visitatori diverse attività, come le nuotate invernali, l’ice sailing, cioè la navigazione sul ghiaccio, e i matrimoni sul ghiaccio, una tradizione che attrae coppie di sposi da tutto il mondo.