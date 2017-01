Cala il sipario sul circo Barnum

Dopo 146 anni di attività, il circo Ringling bros. and Barnum & Bailey ha annunciato la fine degli spettacoli a maggio del 2017. Le ultime performance delle sue due troupe si terranno a Providence e a Uniondale, negli Stati Uniti. Come ha annunciato la Feld entertainment, l’agenzia della famiglia che gestisce gli spettacoli dagli anni sessanta, le vendite di biglietti sono calate troppo per sostenere i costi.

La notizia è stata accolta con favore dalle organizzazioni in difesa degli animali, che hanno protestato per anni contro l’uso di animali negli spettacoli e per le condizioni in cui vivevano. A maggio del 2016 i proprietari del circo avevano annunciato che avrebbero smesso di usare gli elefanti, dopo che molte città avevano adottato leggi contro gli spettacoli con animali. I 43 pachidermi del circo saranno trasferiti in una riserva in Florida.

Il circo Ringling bros. and Barnum & Bailey nacque all’inizio del novecento dalla fusione di due diversi spettacoli itineranti: quello di Phineas Taylor Barnum, con gli animali e i “fenomeni da baraccone”, e quello dei fratelli Ringling. Nei decenni successivi divenne un intrattenimento per famiglie molto popolare, che attraversava tutti gli Stati Uniti sul treno. Nel 1952 questo mondo fu immortalato da Cecil B. DeMille nel film Il più grande spettacolo del mondo.

Le immagini sono state scattate da vari fotografi dell’Associated press tra il 1939 e il 1970.