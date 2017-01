Capodanno di fuoco

Il nuovo anno lunare viene festeggiato con molti nomi in tutta l’Asia: Chunjie in Cina, Tet in Vietnam, Solnal in Corea e Losar in Tibet. Il capodanno comincia il primo novilunio tra il 21 gennaio e il 20 febbraio e finisce al primo plenilunio. Nel 2017 le celebrazioni sono cominciate il 28 gennaio e finiranno il 2 febbraio.

Ogni nuovo anno lunare è associato a uno dei 12 animali dello zodiaco cinese: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Ogni segno è collegato a uno dei cinque elementi: acqua, legno, fuoco, terra e metallo. Quest’anno sarà l’anno del gallo di fuoco, il primo in sessant’anni, e sarà seguito dal cane nel 2018 e il maiale nel 2019.

In Asia il capodanno lunare è tradizionalmente l’occasione per chi vive lontano dal proprio paese d’origine di vedere la propria famiglia e ogni anno sono centinaia di milioni le persone che si mettono in viaggio per tornare a casa durante la stagione delle vacanze.

Le foto sono state scattate a Pechino da Kevin Frayer, tra il 28 e il 29 gennaio 2017.