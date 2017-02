Un universo sott’acqua

La foto di un polpo mentre caccia sotto le acque dell’oceano Indiano ha vinto il premio dell’Underwater photographer of the year 2017. L’immagine, scattata da Gabriel Barathieu, è stata scelta tra 4.500 proposte inviate da fotografi di 67 paesi.

Dancing octopus è stata scattata nella laguna della minuscola isola di Mayotte. “Ho dovuto aspettare che arrivasse la bassa marea, quando il livello dell’acqua ha raggiunto i 30 centimetri. Così, grazie all’obiettivo grandangolare, ho ritratto il polpo che appare molto più grande” ha spiegato il fotografo.

La competizione dedicata alla fotografia subacquea è aperta anche a fotografi emergenti. Quest’anno il premio Most promising british underwater photographer è stato assegnato a Nicholai Georgiou per la sua immagine di un’orca, scattata in Norvegia: “La luce dura poco in inverno, e l’acqua è ghiacciata, ma avendo l’orca davanti a me ho dimenticato anche il freddo”, ha raccontato Georgiou.

L’Underwater photographer of the year celebra le fotografie scattate sotto la superficie dell’acqua del mare, dei laghi e dei fiumi. Il fotografo britannico Phil Smith è stato il primo a vincere il concorso, nel 1965. Oggi la competizione è divisa in dieci categorie, tra cui fotografia macro, grandangolare, relitti, e tre premi dedicati al territorio britannico.