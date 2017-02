Viaggio invernale su un vecchio treno giapponese

Nel nord del Giappone è ancora attiva la ferrovia Tsugaru, un collegamento inaugurato nel 1930 su una tratta di venti chilometri nella prefettura di Aomori, nel nord dell’isola di Honshū.

D’inverno questa linea è percorsa da un trenino di due carrozze, che in 45 minuti collega le stazioni di Tsugaru Goshogawara e Tsugaru Nakasato. Molti turisti lo prendono per poter osservare la campagna innevata da una caratteristica carrozza riscaldata con una stufa a carbone. Il treno della ferrovia Tsugaru è uno dei pochi in Giappone ad attraversare un parco, dove in primavera si può assistere alla fioritura dei ciliegi.

Le foto sono state scattate da Tomohiro Ohsumi tra il 1 e il 2 febbraio 2017.