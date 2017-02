Inferno di sale

Nel corno d’Africa, nel triangolo compreso tra lo stato di Gibuti e parte dell’Eritrea e dell’Etiopia, si allarga la cosiddetta depressione della Dancalia, un territorio quasi 200 metri sotto il livello del mare. Una volta sommerso dal mare, oggi è un deserto di sale dove le temperature variano dai 25 ai 50 gradi. È quindi uno dei luoghi più bassi e più caldi della Terra.

Qui, nonostante le condizioni proibitive, la popolazione afar continua il tradizionale metodo per la raccolta del sale: ogni anno ne vengono estratte a mano 1,3 milioni di tonnellate. I minatori spaccano i blocchi di sale con degli attrezzi manuali e ne fanno dei mattoni che poi caricano su asini o cammelli per portarli verso i mercati. Ogni giorno almeno tremila bestie da soma percorrono questa strada e per ognuno di loro i lavoratori devono pagare un pedaggio. Alla fine della giornata, avranno guadagnato l’equivalente di sei euro.

Le foto sono state scattate da Carl Court di Getty Images a gennaio del 2017.