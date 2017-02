In fila per ricevere il pasto da un’organizzazione umanitaria nel villaggio di Rubkuai, in Sud Sudan. Le Nazioni Unite hanno dichiarato la carestia in due provincie del paese. L’emergenza sarebbe causata dalla guerra civile in corso dal 2013 e alla crisi economica, e coinvolgerebbe più di centomila persone. (Siegfried Modola, Reuters/Contrasto)