L’emergenza in Perù per le inondazioni

Dall’inizio dell’anno le intense piogge che stanno colpendo il Perù hanno distrutto strade, edifici e ponti obbligando migliaia di persone ad abbandonare le loro case. Le vittime sono almeno settantadue e ci sono circa duecento feriti e decine di dispersi.

Secondo i meteorologi le inondazioni sono la conseguenza del Niño, un fenomeno climatico periodico che ha provocato un innalzamento della temperatura delle acque dell’oceano Pacifico che bagna l’America Latina.

L’effetto delle disastrose piogge è stato registrato a partire dalle zone costiere settentrionali ma le conseguenze hanno colpito tutto il paese. Oggi lo stato di emergenza vige in più di ottocento città. Il presidente del Perù Pedro Pablo Kuczynski ha dichiarato in tv che “non c’è stato un’emergenza di questa portata lungo la costa dal 1998”, quando le piogge avevano causato circa 400 morti.

Le inondazioni hanno isolato molti villaggi e città. Molte persone si trovano ancora sui tetti di alcuni edifici in attesa dei soccorsi, molte altre sono bloccate nelle loro case e non possono spostarsi. Le squadre di soccorso sono arrivate per aiutare chi ne ha più bisogno, ma si prevede che le forti piogge continueranno per altre due tre settimane.