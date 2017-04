I diari in bianco e nero di Patti Smith

Parma celebra Patti Smith con Higher learning, mostra che prende il titolo da una sua canzone e che raccoglie 120 foto, scattate in bianco e nero con una Land 250 Polaroid.

Nota al grande pubblico per avere segnato la storia della musica rock con album come Horses, Easter e Wave, ha sempre messo alla prova il suo talento in altre discipline come scrittura, scultura e fotografia. La prima Polaroid che ha scattato risale al 1995, dopo la morte del marito, il chitarrista degli Mc5 Fred “Sonic” Smith. Da quel momento l’artista usa la fotografia come un diario visivo dei suoi viaggi, che non si limita a una cronaca dei luoghi visitati, ma è un percorso in cui intreccia i ricordi e il suo universo onirico. Come quando ha fotografato il tavolo e la sedia del caffè del Greenwich village dove ha scritto parte della sua autobiografia M Train: “L’ho scattata il giorno in cui il caffè ha chiuso, e Jason, il proprietario mi ha regalato il tavolo e la sedia. Ora sono nella mia casa a Rockaway”.

Rispetto a Eighteen stations, la sua prima mostra, le immagini di Higher learning sono un’evoluzione perché contengono una riflessione sull’atto della creazione artistica e sul trascorrere del tempo. Smith si lascia affascinare dagli oggetti legati a personaggi universali della cultura: le stampelle di Frida Kahlo, il letto di Gabriele D’Annunzio, le tombe di Pier Paolo Pasolini e Jean Genet. Tuttavia continua ad avere un atteggiamento non pretenzioso quando parla di questa passione: “Non mi considero una fotografa”, racconta al Guardian, “scatto molte foto, fa parte della mia vita. Ma non mi considero una professionista. Porto con me tutta la conoscenza fotografica che ho accumulato ma non mi paragonerei mai a chi dedica completamente la propria vita alla fotografia”.

Higher learning si svolgerà nel palazzo del governatore, dall’8 aprile al 16 luglio. L’evento è stato pensato in occasione del conferimento della laurea ad honorem a Patti Smith che l’università di Parma le assegnerà il 3 maggio; il 4 maggio l’artista terrà un concerto al teatro Regio e il 5 presenterà personalmente le sue foto. Insieme a questa mostra è stata allestita anche The NY scene – arte, cultura e nuove avanguardie anni ’70-’80, che si concentra sulle esperienze artistiche avvenute a New York a cavallo dei due decenni e che hanno formato Patti Smith nel suo percorso.